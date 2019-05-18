Баскетболисты ЦСКА вырвали победу у "Реала" и вышли в финал Евролиги

Действующий чемпион турнира "Реал" вёл по очкам на протяжении большей части матча, а за минуту с небольшим до конца игры мадридцы имели преимущество в одно очко.

Московский ЦСКА в полуфинале Евролиги вырвал победу у мадридского "Реала" со счётом 95:90. "Финал четырёх" престижного европейского клубного турнира проходит в городе Витория-Гастейс (Испания).

Действующий чемпион Евролиги "Реал" вёл по очкам на протяжении большей части матча, а за минуту с небольшим до конца игры мадридцы имели преимущество в одно очко. И тогда ЦСКА вышел вперёд благодаря Нандо Де Коло, который сначала точно забросил из трёхочковой зоны, а потом реализовал два штрафных броска.

Француз наряду с одноклубником Серхио Родригесом стал наиболее результативным игроком матча, набрав 23 очка. Среди баскетболистов "Реала" лидером по данному показателю оказался Фабьен Козер с 18 очками.

ЦСКА сыграет в финале Евролиги первый раз за три года. Победу он оспорит с клубом "Анадолу Эфес". Эта команда уверенно переиграла другой турецкий клуб — "Фенербахче" — со счётом 92:73 в полуфинале и впервые вышла в финал Евролиги.

Решающая встреча турнира состоится 19 мая.