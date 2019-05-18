В Венесуэле найден мёртвым генерал, связанный с экс-главой разведки

Его обнаружили одетым в военную форму и с оружием в руке. По неофициальным данным, он покончил с собой.

Генерал Хесус Альберто Эрнандес, связанный с бывшим руководителем Боливарианской службы национальной разведки Мануэлем Фигерой, был обнаружен мёртвым в одном из отелей венесуэльской столицы — Каракаса. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщает El Pitazo.

Эрнандеса нашли одетым в военную форму с пистолетом в руке. По некоторым данным, он мог покончить с собой. Сейчас власти Венесуэлы начали расследование смерти.

Отмечается, что генерал был связан с руководителем Национальной разведки Фигерой, которого считают одним из руководителей неудачного выступления военных против президента Николаса Мадуро.

Напомним, 30 апреля 2019 года в Венесуэле была предпринята попытка госпереворота. После провала операции лидер оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что может согласиться на военное вмешательство США, и поручил своему представителю встретиться с американскими военными.