Зеленский готов к диалогу по Донбассу с РФ, заявили в его штабе

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский готов начать переговоры с Россией по вопросу Донбасса, но только в рамках "нормандского формата" и при участии стран-партнёров. Об этом сообщил член его предвыборного штаба Руслан Стефанчук.

— Его (Зеленского. — Прим. Лайфа) позиция заключается в том, что он готов начать диалог, переговоры с людьми, которые начали войну против Украины. Но этот диалог будет при участии наших партнёров, и эти переговоры также ведутся в пределах "нормандского формата", — сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, в штабе нового лидера Незалежной понимают, что для того, "чтобы о чём-то договориться, нужно начать говорить". Хотя он и отмечает, что переговоры "будут сложными".

Инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского должна состояться 20 мая, однако представителей России в списке приглашённых нет.