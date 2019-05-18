Собянин сообщил об улучшении транспортной доступности Метрогородка

Осенью около новой дороги будут проведены работы по благоустройству и озеленению территории.

17 мая мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую автомобильную дорогу, которая улучшит доступность к крупнейшему столичному району Метрогородок около парка "Лосиный остров" на северо-востоке города.

— Этот участок значительно облегчит движение на Щёлковке и на Открытом шоссе и, самое главное, позволит улучшить транспортную доступность для Метрогородка, в котором живёт около 40 тысяч человек, — сказал градоначальник на открытии дороги.

В пресс-службе столичной мэрии добавили, что осенью тут будут проведены работы по благоустройству и озеленению территории. Также планируется установить шумозащитные стеклопакеты в жилых домах и учреждениях, которые располагаются неподалёку от новой дороги.

Открытие дороги позволит уменьшить нагрузку на Открытое шоссе, а также на улицы Стромынка, Краснобогатырская, Большая Черкизовская и Русаковскую набережную.

В проекте обозначено и строительство участка, который должен соединить Метрогородок с Гольяновом.

Собянин рассказал, что к 2024 году в Москве завершится обновление трамваев