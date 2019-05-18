Конюхов отправится в три воздушные экспедиции

Путешественник рассказал о пережитых им трудностях во время своего последнего плавания.

Фёдор Конюхов не собирается отправляться в морские путешествия в ближайшее время, он будет готовиться к трём воздушным. Об этом рассказал сын путешественника и организатор его экспедиций Оскар Конюхов, передаёт ТАСС.

— В планах у нас воздушные проекты. Фёдор говорит, что океаном уже насытился, — сказал он.

По словам сына путешественника, в ближайшее время планируется полёт в стратосферу на воздушном шаре, который должен был состояться уже в 2019 году, однако был отложен из-за позднего окончания морской экспедиции.

— Мы изготовили шар, самый большой в истории — 100 тыс. куб. м. Он готов, ждём только времени, — рассказал Оскар Конюхов.

Весной 2020 года Фёдор Конюхов собирается подняться на высоту в 25 км.

— Всего было два рекорда: 18 км пролетел американец и 21 км — индус в 2006 году. Вот уже 13 лет рекорд не побит, — отметил его сын.

Он уточнил, что взлётной площадкой послужит пустыня в Австралии, а само путешествие займёт один день.

После этого путешественник собирается совершить беспосадочный двойной облёт Земли на воздушном шаре, а через три года планирует отправиться в кругосветное путешествие на самолёте, работающем на солнечных батареях.

Сам Фёдор Конюхов рассказал о трудностях, с которыми столкнулся во время морских путешествий.

— Из примерно 150 дней моего путешествия 100 дней были шторма и 50 дней — более-менее погода. Хорошей погоды там не бывает, — рассказал Конюхов.

Длительный переход через океан оказался настоящим испытанием для путешественника, в течение месяца он спал по два часа, а однажды ему пришлось провести 38 часов привязанным в перевёрнутой лодке, чтобы не упасть на потолок лодки и не создать противовеса.

Из-за штормов Конюхову часто приходилось отказываться от еды, поскольку лодка могла перевернуться из-за использования газовой горелки для приготовления пищи.

Во время плавания на пути Конюхова встречалось много трудностей, однако, несмотря на это, он побил несколько рекордов Гиннесса. Более того, президент России Владимир Путин отметил мужество и стойкость путешественника.