Трамп назвал чепухой статьи журналистов США без указания источников

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Трамп назвал чепухой статьи журналистов США без указания источников

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Президент США Дональд Трамп, выступая на конференции Национальной ассоциации риелторов в Вашингтоне, назвал чепухой статьи американских СМИ, авторы которых ссылаются на анонимные источники информации, не называя их.

Вы обратили внимание, что они больше никогда не пишут имена людей? <...> Нет никаких источников. Этих людей не существует, их нет. Это чепуха, — сказал президент, отметив, что именно поэтому он и придумал термин "фейк ньюс" (лживые новости).

Ранее республиканец не единожды обвинял либеральные американские СМИ в том, что они предвзято относятся к нему и к решениям его администрации.

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