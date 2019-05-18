СМИ сообщили о падении экспорта нефти из Ирана ниже 500 тысяч баррелей в сутки

Годом ранее этот показатель был выше почти в пять раз, однако стремительно падает с ноября 2018-го.

Под влиянием санкций США объём экспортируемой из Ирана нефти в мае упал ниже показателя 500 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.

По информации журналистов, ещё в мае прошлого года объём поставок иранской нефти составлял 2,5–2,6 млн баррелей в сутки, однако после введения санкций США в ноябре 2018-го показатель снизился до 1,3 млн. В апреле текущего года он упал ещё ниже — до менее 1 миллиона в сутки.

По данным источников, объём поставок нефти из Ирана находится на уровне 250–500 тыс. баррелей в сутки. В то же время, как следует из отчёта аналитической компании Refinitiv Eikon, непосредственно объём сырой нефти составляет порядка 250 тысяч баррелей в сутки, а совокупные поставки нефти и конденсата — около 400 тысяч баррелей в сутки.

— Направления (для экспорта. — Прим. Лайфа) — это в основном Индия и Китай, но не Европа или Турция, — приводит слова источника агентство.

При этом отмечается, что установить конечного покупателя иранской нефти не представляется возможным, как и то — отправляется ли чёрное золото на переработку или хранение.

По прогнозам экспертов, едва ли показатели экспорта нефтепродуктов из Ирана будут расти в текущем месяце, поскольку один из основных покупателей — Китай — уже сформировал достаточное количество запасов.