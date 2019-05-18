Суд в США условно освободил арестованных в Посольстве Венесуэлы активистов

Им предписано не приближаться к зданию и держаться подальше от представителей лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

Суд федерального округа Колумбия условно освободил четырёх активистов, которые ранее были арестованы в Посольстве Венесуэлы, до проведения следующего заседания.

Активисты обвиняются в препятствовании деятельности правоохранительных органов. Речь идёт о подразделениях американского правительства, охраняющих диппредставительства. Обвинение предусматривает максимум год тюрьмы и штраф в размере 100 тысяч долларов. Следующее слушание пройдёт 12 июня.

Участникам акции предписано не приближаться к зданию посольства, держаться подальше от представителей лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, выезжать за границу лишь с одобрения суда и совершать еженедельные звонки в суд.

Напомним, американская полиция вошла в посольство и арестовала последних четырёх активистов, защищавших дипмиссию Венесуэлы в США от оппозиции. Никто не пострадал.