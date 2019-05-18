В России начинается акция "Ночь музеев"

В рамках проекта музей МВД покажет рассекреченные документы и редкие трофеи, связанные с "громкими" делами.

Акция "Ночь музеев", в которой принимает участие более двух тысяч учреждений культуры по всей стране, пройдёт в ночь с 18 на 19 мая 2019 года. Всего в Москве планируется более 350 мероприятий на 200 площадках, сообщает пресс-служба столичного Департамента культуры.

— Сегодня у нас настоящий музейный бум, некоторые музеи даже перенасыщены посетителями... В Москве запланировано более 350 мероприятий, которые пройдут на 200 площадках города до 7 утра, — рассказал глава департамента Александр Кибовский на пресс-конференции.

Как сообщил заместитель министра культуры Владислав Кононов, организаторы мероприятия планируют привлечь более полумиллиона гостей.

Кроме того, в пресс-центре МВД рассказали РИА "Новости", что в ночь мероприятия музей ведомства покажет рассекреченные документы и редкие трофеи.

— Музей будет открыт по "ночному" графику. Посетители смогут увидеть экспонаты, связанные с громкими преступлениями прошлого, и ознакомиться с материалами, ещё недавно хранившимися под грифом "секретно", — пояснили в МВД.

В день акции музей будет работать с 17:00 до 23:00. Также необходимо заранее записаться, поскольку количество мест будет ограничено.

Ранее специалисты Департамента культуры Москвы разработали карту самых интересных маршрутов, по которым "Ночь в музее" пройдёт в столице.