В Таганроге горит склад на территории бывшего хлебозавода

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В Таганроге горит склад на территории бывшего хлебозавода

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Для ликвидации пожара привлекаются 31 человек личного состава и 8 единиц техники от МЧС.

На территории бывшего хлебозавода в Таганроге Ростовской области загорелся склад на площади 1,7 тыс. кв. м, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

К месту были направлены силы и средства согласно расписанию выезда. В 00:32 (мск) объявлен ранг пожара № 2, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления спасательного ведомства.

<p>Фото: © VK / <a href="https://vk.com/id31241713" target="_blank">Влад Моликов</a></p>

Для ликвидации пожара привлекаются 31 человек личного состава и 8 единиц техники от МЧС. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

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