В Таганроге горит склад на территории бывшего хлебозавода

Для ликвидации пожара привлекаются 31 человек личного состава и 8 единиц техники от МЧС.

На территории бывшего хлебозавода в Таганроге Ростовской области загорелся склад на площади 1,7 тыс. кв. м, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

— К месту были направлены силы и средства согласно расписанию выезда. В 00:32 (мск) объявлен ранг пожара № 2, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления спасательного ведомства.

Для ликвидации пожара привлекаются 31 человек личного состава и 8 единиц техники от МЧС. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.