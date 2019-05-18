В Мексике найдены человеческие останки в пластиковых мешках

На территории мексиканского штата Халиско власти нашли 18 пластиковых мешков с человеческими останками. Об этом сообщил прокурор штата Херардо Солис.
По его словам, находку обнаружили в районе города Тлахомулько в ходе проведения операции военных по освобождению похищенных людей. Сообщается, что одному заложнику удалось сбежать и обратиться за помощью к властям.
В результати почти 50 спецназовцев ворвались в указанный этим человеком дом, освободили трёх похищенных и задержали трёх похитителей.
Во время проведения операции по освобождению спецназ обнаружил пластиковые мешки с расчленёнными телами людей. Сейчас задержанные находятся в прокуратуре и ожидают допроса.
Ранее Лайф писал, что в Мексике в штате Кинтана-Роо нашли тело журналиста с пулевыми ранениями и следами побоев.
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