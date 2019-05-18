Экс-сотрудник ЦРУ приговорён к 20 годам за шпионаж в пользу Китая

На суде мужчина заявлял, что на самом деле хотел стать "двойным агентом" и провести контрразведывательную операцию.

Бывший офицер Центрального разведывательного управления США 62-летний Кевин Мэллори был приговорён к 20 годам тюремного заключения с последующим пятилетним сроком пребывания под надзором за передачу секретных документов китайской разведывательной службе. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

По информации следствия, в 2012 году Мэллори покинул госслужбу и начал заниматься частными консультациями. В это время к нему обратился некий китайский заказчик и предложил обменять некоторые документы на денежное вознаграждение в $25 тысяч.

Агент с лёгкостью согласился на предложение. Уже потом он заявил на допросе, что намеревался быть своего рода "двойным агентом" и выманить у своего китайского партнёра какие-то секреты, такую же позицию занимают адвокаты подсудимого. Более того, он сам и сообщил ЦРУ о том, что его завербовали.

Впрочем, его бывшие коллеги в такую версию событий не поверили, а небольшую (для предательства родины) сумму вознаграждения объяснили тем, что схема только начала работу и стоимость сведений была невелика. Также, по их мнению, открытость обвиняемого и добровольная явка якобы служили лишь прикрытием.

Кевин Мэллори был задержан в международном аэропорту Чикаго по возвращении из Шанхая в апреле 2017 года. При себе у мужчины было обнаружено 16,5 тысячи незадекларированных долларов, происхождение которых он не смог объяснить. Помимо работы в ЦРУ он также занимал должности в различных правительственных учреждениях, в том числе и Госдепе, а также в фирмах-подрядчиках Министерства обороны, имея доступ к особо секретным документам.

Сперва его признали виновным в государственной измене, ему грозило наказание в виде пожизненного заключения вплоть до высшей меры — смертной казни, однако позже суд пересмотрел это с учётом характера переданных экс-агентом документов.