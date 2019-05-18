СМИ: Разбившийся в Калифорнии истребитель F-16 нёс боеприпасы

Истребитель ВВС США F-16, который разбился 16 мая недалеко от авиабазы в Калифорнии, нёс на борту боеприпасы, которые предназначались для выполнения задач американо-канадского Объединённого командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД). Об этом информирует ABC со ссылкой на источник в Пентагоне.

— Самолёт, находившийся на боевом дежурстве НОРАД, летел со стандартной компоновкой вооружения в рамках соблюдения обязательств при выполнении операции Noble Eagle ("Благородный орёл"), — цитирует телекомпания источник. Эта операция заключается в обеспечении средствами НОРАД оперативного оповещения при защите от угроз, схожих с терактами 9/11.

Какого рода боеприпасы были на борту F-16, неизвестно. Они извлечены из обломков и будут утилизированы.

Напомним, лётчик успел катапультироваться из падающего истребителя и приземлился на ВПП, а сам самолёт пробил крышу стоявшего поблизости коммерческого здания.

По информации CNN, причиной инцидента стала неисправность гидравлики истребителя. По данным командования базы, пострадали 12 человек, находившиеся в здании.