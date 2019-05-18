Иран обвинили в нападении на танкеры с нефтью у берегов ОАЭ

В конфиденциальном отчёте Норвежской ассоциации страхования сказано, что, по всей вероятности, атаку совершило надводное судно.

Революционная гвардия Ирана "с большой вероятностью" способствовала нападению в минувшее воскресенье на четыре танкера, в числе которых было два саудовских корабля, у берегов ОАЭ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчёт норвежских страховщиков.

Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Норвегия расследуют нападение на четыре коммерческих судна, перевозивших нефть.

В конфиденциальном отчёте Норвежской ассоциации страхования сказано, что, по всей вероятности, нападение было совершено надводным судном, работавшим вблизи находившихся там подводных дронов с 30–50 кг взрывчатых веществ.

Напомним, в воскресенье, 12 мая, неизвестные напали на грузовые корабли в ОАЭ.