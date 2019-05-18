В Колумбии бывшего повстанца снова задержали сразу после выхода из тюрьмы

Верховный суд страны решил, что экстрадиция в США в отношении Сантрича применяться не будет, но дело о наркотрафике должно расследоваться.

Известного бывшего повстанца Хесуса Сантрича задержали 17 мая сразу после выхода из тюрьмы, где он пребывал по подозрению в причастности к перевозке кокаина, сообщает Tiempo.

Невзирая на решение спецсуда по достижению мира в стране об освобождении Сантрича, против него ранее был выдан другой ордер на арест. Верховный суд Колумбии принял решение, что экстрадиция в США в отношении Сантрича применяться не будет, но следствие по делу о наркотрафике продолжается и должно быть проведено.

При задержании Сантрич находился в инвалидном кресле.

Отметим, в первый раз Сантрича задержали весной 2018 года по подозрению в организации поставок десяти тонн кокаина в США.