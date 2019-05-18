Посольство РФ назвало статью Financial Times о Крыме низкопробной журналистикой

Посольство РФ в Великобритании заявило, что газета Financial Times проигнорировала статистику по судоходству в Керченском проливе в материале о потерях экономики Украины из-за Крымского моста.

По информации посольства, с апреля 2018-го по апрель 2019 года через пролив прошло 25,5 тысячи кораблей, 8% которых были проинспектированы.

— Из числа обследованных 43% направлялись в/из российских, а не украинских портов, — отмечается в сообщении.

В дипмиссии не уточняли, сколько из проинспектированных судов были украинскими или шли в порты на территории Украины.

Большую часть проверок осуществляют на якорных стоянках, в среднем на инспекцию уходит менее часа, утверждают в посольстве. Там также отмечают, что строительство Керченского моста высотой 35 м не привело к ухудшению навигационных условий, поскольку глубина пролива (9,5 м) не позволяет проходить по нему высоким кораблям.

В посольстве добавили, что пролив остаётся открытым в том числе для украинских военных кораблей, если они выполняют процедуру уведомления, "неизменную с советских времён".

— Мы были поражены необычайно низким уровнем журналистики, который был продемонстрирован в вашем материале о Крымском мосту от 17 мая, — резюмировали дипломаты.

Ранее издание Financial Times сообщило, что из-за сооружения Крымского моста украинские суда страдают от задержек, а убытки портов и региона составили 400 миллионов долларов. Задержки при прохождении под Крымским мостом газета связала с особенностями конструкции сооружения и с инспекциями береговой охраны.