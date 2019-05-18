Власти Мексики решили отменить зеркальные пошлины на товары из США

Ранее такая мера вводилась для компенсации потерь мексиканских компаний от действий американской стороны.

Отмена установленных ранее США пошлин на ввоз мексиканской стали и алюминия позволит властям Мексики отменить введённые в ответ аналогичные меры против американских товаров, говорится в заявлении правительства страны.

— США уберут все таможенные пошлины, введённые на импорт продукции из мексиканской стали и алюминия. Мексика, со своей стороны, обязуется отменить все пошлины, которые появились в качестве зеркальной меры, — сказано в сообщении.

Ранее подобного соглашения с США достигла также Канада, в отношении которой американская сторона вводила аналогичные повышенные тарифы на ввоз стальной и алюминиевой продукции.

Отмечается, что сделка между странами стала вероятной после достижения договорённости о новом механизме мониторинга металлов, который позволит исключить реэкспорт китайской стали и алюминия в США.

1 июля 2018 года США ввели пошлины на стальную и алюминиевую продукцию из стран ЕС, Канады и Мексики на уровне 25 и 10 процентов соответственно. Мехико в ответ ввёл "зеркальные" меры в отношении некоторых категорий товаров, которые должны были компенсировать финансовые потери.