В команде Зеленского заявили о планах провести на Украине масштабный аудит

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В команде Зеленского заявили о планах провести на Украине масштабный аудит

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Фото: © flickr.com/ksmch.com

Штаб новоизбранного украинского лидера хочет понять "три основных составляющих: человеческий, финансовый и временной ресурсы".

Член команды избранного президента Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук рассказал в эфире телеканала NewsOne, что задачей номер один для Зеленского станет проведение "масштабного аудита" в стране, включая перепись населения.

Масштабный аудит — задача Зеленского номер один. Поскольку первая задача, которую он ставит, — понять, в каком состоянии сейчас страна, — сказал Стефанчук.

По его словам, команда новоизбранного украинского лидера должна понять "три основных составляющих: человеческий, финансовый и временной ресурсы".

Для этого Зеленскому нужно будет понять, какие у Незалежной финансовые обязательства, уровень инфраструктуры и оборонного комплекса, а также "сколько в этой стране людей, в конце концов".

Напомним, Верховная рада Украины назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая.

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