В команде Зеленского заявили о планах провести на Украине масштабный аудит

Член команды избранного президента Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук рассказал в эфире телеканала NewsOne, что задачей номер один для Зеленского станет проведение "масштабного аудита" в стране, включая перепись населения.
— Масштабный аудит — задача Зеленского номер один. Поскольку первая задача, которую он ставит, — понять, в каком состоянии сейчас страна, — сказал Стефанчук.
По его словам, команда новоизбранного украинского лидера должна понять "три основных составляющих: человеческий, финансовый и временной ресурсы".
Для этого Зеленскому нужно будет понять, какие у Незалежной финансовые обязательства, уровень инфраструктуры и оборонного комплекса, а также "сколько в этой стране людей, в конце концов".
Напомним, Верховная рада Украины назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая.
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