В работе Facebook зафиксировали сбой

Наибольшее количество жалоб поступило от жителей США, Мексики и Индии. В России о неполадках сообщали пользователи из Москвы.

Сбой в социальной сети "Фейсбук" произошёл в ряде стран мира в пятницу, 17 мая. Об этом сообщают данные, полученные сервисом Downdetector.

— Проблемы в работе "Фейсбука" наблюдаются с 11:16 по времени Восточного побережья США (18:16 мск), — сообщается на сайте сервиса.

Отмечается, что наибольшее количество неполадок выявлено в США, Мексике и Индии на основе жалоб пользователей. Кроме того, сбой в работе произошёл у жителей Бразилии, Великобритании, Бельгии, Германии и Италии. В России о проблемах социальной сети сообщили москвичи.

Ранее Лайф писал о сбоях в работе Telegram.