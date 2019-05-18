Мадуро: Если венесуэльцам придётся взяться за оружие, то лишь для защиты страны

Глава республики подчеркнул важность сохранения единства армии при любых обстоятельствах.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его сограждане готовы взяться за оружие исключительно для защиты суверенитета и целостности страны. Такое заявление он сделал в ходе выступления перед Вооружёнными силами.

— Если кому-то из нас придётся браться за оружие, это будет сделано для защиты и сохранения мира, суверенитета и независимости Венесуэлы, — заявил Мадуро.

Он подчеркнул важность сохранения единства армии Боливарианской Республики при любых обстоятельствах.

23 января 2019 года глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя и.о. президента. Временным лидером Венесуэлы его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (кроме Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Мадуро назвал это попыткой госпереворота и сообщил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Боливия, Белоруссия, Турция, Китай, Иран, Куба и Никарагуа.

30 апреля на стороне Гуайдо выступила небольшая группа военных, после чего по стране снова прокатились акции протеста. В ходе манифестаций пострадало несколько сотен человек, пятеро погибли.

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