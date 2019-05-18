В МИД Венесуэлы заявили, что страна готова к диалогу с США

По словам главы внешнеполитического ведомства республики, только путём переговоров, а не конфронтаций можно прийти к выигрышной для всех ситуации.

Власти Венесуэлы не намерены продолжать череду неконструктивных дипломатических шагов, предпринятых их коллегами из других стран, и готовы сесть за стол переговоров с представителями США для преодоления разногласий, заявил глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

— Надеемся, что они понимают, что пришло время для дипломатии, мы говорим Майку Помпео, что они потерпели неудачу во всех своих решениях и стратегиях в Венесуэле, они в лабиринте без выхода, — сказал он в интервью телеканалу TeleSUR.

Также, отвечая на вопросы ведущего о взаимоотношениях страны со своим главным соседом, Колумбией, Арреаса отметил, что пока правительству президента Мадуро не удалось достичь каких-либо позитивных договорённостей с колумбийскими коллегами, поскольку последние по-прежнему делают ставку на политический переворот в Венесуэле и якобы занимаются подготовкой военизированных группировок.

При этом, говоря о сообщениях СМИ о том, что некоторая часть населения страны всё-таки поддерживает иностранную военную интервенцию, он заявил, что "бомбардировка родины ради политических изменений" — последнее, чего может пожелать патриот.

Взаимоотношения Венесуэлы с США, а также с некоторыми соседними странами ухудшились после событий января 2018 года, когда глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя и.о. президента. Временным лидером Венесуэлы его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (кроме Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.

Избранный президент страны Николас Мадуро назвал это попыткой госпереворота и сообщил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Боливия, Белоруссия, Турция, Китай, Иран, Куба и Никарагуа.