В МИД Венесуэлы заявили, что страна готова к диалогу с США

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В МИД Венесуэлы заявили, что страна готова к диалогу с США

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Фото:© Flickr / Anyul Rivas

По словам главы внешнеполитического ведомства республики, только путём переговоров, а не конфронтаций можно прийти к выигрышной для всех ситуации.

Власти Венесуэлы не намерены продолжать череду неконструктивных дипломатических шагов, предпринятых их коллегами из других стран, и готовы сесть за стол переговоров с представителями США для преодоления разногласий, заявил глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

Надеемся, что они понимают, что пришло время для дипломатии, мы говорим Майку Помпео, что они потерпели неудачу во всех своих решениях и стратегиях в Венесуэле, они в лабиринте без выхода, — сказал он в интервью телеканалу TeleSUR.

Также, отвечая на вопросы ведущего о взаимоотношениях страны со своим главным соседом, Колумбией, Арреаса отметил, что пока правительству президента Мадуро не удалось достичь каких-либо позитивных договорённостей с колумбийскими коллегами, поскольку последние по-прежнему делают ставку на политический переворот в Венесуэле и якобы занимаются подготовкой военизированных группировок.

При этом, говоря о сообщениях СМИ о том, что некоторая часть населения страны всё-таки поддерживает иностранную военную интервенцию, он заявил, что "бомбардировка родины ради политических изменений" — последнее, чего может пожелать патриот.

Взаимоотношения Венесуэлы с США, а также с некоторыми соседними странами ухудшились после событий января 2018 года, когда глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя и.о. президента. Временным лидером Венесуэлы его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (кроме Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.

Избранный президент страны Николас Мадуро назвал это попыткой госпереворота и сообщил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Боливия, Белоруссия, Турция, Китай, Иран, Куба и Никарагуа.

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