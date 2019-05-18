В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,1

Толчки были зафиксированы в 06:24 по местному времени (1:24 по московскому) в районе Нинцзян города Сунъюань.

На северо-востоке Китая в провинции Цзилинь произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщает сейсмологический центр страны.

Толчки под землёй зафиксировали в 06:24 по местному времени (1:24 по московскому) в районе Нинцзян города Сунъюань.

Сообщается, что эпицентр находился на глубине в десять километров.

Несколько дней назад сообщалось о сильном землетрясении магнитудой 7,7 у берегов Папуа — Новой Гвинеи. В Тихоокеанском центре по предупреждению цунами рассказали о возможности цунами в некоторых регионах Тихого океана.