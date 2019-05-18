В Сети появилось видео перехвата ракет средствами ПВО Сирии

В Интернете появились кадры, на которых средства противовоздушной обороны Сирии отражают воздушную атаку в районе Дамаска.
another video shows tonight's allegedly Israeli airstrikes in southwest #Syria near #Damascus pic.twitter.com/zhHfUEcs0v— Yosef Yisrael (@yosefyisrael25) 17 мая 2019 г.
Предположительно, на роликах — действия ракет Сирии и поражение одного из объектов. Кроме того, на видео слышны разрывы снарядов.
#BREAKING Israel jets struck #Iran|ian targets in Al Kisweh area, near #Damascus: reports pic.twitter.com/B2ESX9fjNn— Yosef Yisrael (@yosefyisrael25) 17 мая 2019 г.
О том, кто именно стоит за ракетной атакой, не сообщается. Однако регулярные удары по Сирии наносятся Израилем, который объясняет свои действия стремлением не допустить попадания новейших вооружений к врагам.
Ранее Минобороны России опубликовало видео пусков ракет "Уран".
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