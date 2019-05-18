В Сети появилось видео перехвата ракет средствами ПВО Сирии

О том, кто именно стоит за воздушной атакой, не сообщается, однако регулярные удары по САР наносятся Израилем.

В Интернете появились кадры, на которых средства противовоздушной обороны Сирии отражают воздушную атаку в районе Дамаска.

Предположительно, на роликах — действия ракет Сирии и поражение одного из объектов. Кроме того, на видео слышны разрывы снарядов.

О том, кто именно стоит за ракетной атакой, не сообщается. Однако регулярные удары по Сирии наносятся Израилем, который объясняет свои действия стремлением не допустить попадания новейших вооружений к врагам.

Ранее Минобороны России опубликовало видео пусков ракет "Уран".