В Совете Европы заявили о равноправии всех стран при работе в ПАСЕ

В организации также напомнили о необходимости уплачивать все взносы в её бюджет.

Все страны, входящие в Совет Европы, должны обладать равными правами на участие в Комитете министров и Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сказано в заявлении организации.

— Все государства-члены должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы, — говорится в сообщении.

В Совете Европы также напомнили, что одним из основных обязательств страны-участника является уплата взносов в общий бюджет организации.

Кроме того, в заявлении уточняется необходимость координировать собственные действия для того, чтобы более эффективно реагировать в ситуациях, когда один из членов организации нарушает свои уставные обязательства или не придерживается общих стандартов и ценностей.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас сообщил, что Россия останется в составе ПАСЕ. Он отметил необходимость "конструктивного вклада России".