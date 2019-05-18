Эксперт по Средневековью спрогнозировал финал "Игры престолов"

По мнению исследователя, спор за Железный трон может так и не разрешиться и зрители останутся с открытым финалом.

Сериал канала НВО "Игра престолов" может завершиться совсем не так, как ожидают фанаты. Об этом сказал американо-германский учёный, специалист по Средневековью Рихард Утц, слова которого приводит РИА "Новости".

По мнению исследователя, спор за Железный трон может так и не разрешиться, зрители останутся с открытым финалом и "бесплодной землёй" на руинах войны. Перед началом восьмого сезона учёный был уверен, что к логическому разрешению ситуации приведёт одна из сильных героинь, предположительно, Санса или Арья Старк. Но с приближением финала мнение Утца изменилось.

— Чем больше мы подходим к концу сериала, тем больше я убеждаюсь, что мы можем остаться и с открытым финалом или продолжением хаоса. Это представляется единственным логическим завершением, так как игра престолов никогда не может по-настоящему завершиться, — отметил учёный.

Утц добавил, что история фэнтезийного мира, показанная в сериале, циклична, а потому "войны, которая положит конец войнам", не будет.

Финальная серия саги выйдет в эфир 20 мая. Её покажут на самом большом экране Москвы.

Отметим, более 270 тысяч фанатов саги подписали петицию в адрес HBO, в которой требуют переснять финальный сезон сериала.