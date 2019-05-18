У берегов Папуа — Новой Гвинеи зафиксировано мощное землетрясение

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У берегов Папуа — Новой Гвинеи зафиксировано мощное землетрясение

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Фото: © Flickr / Clement Bourse

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал мощные подземные толчки у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Об этом сообщается на сайте организации.

По данным сейсмологов, магнитуда колебаний составила 5,9. Эпицентр подземных толчков находился в 76 км восточнее города Кокопо, очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Папуа — Новая Гвинея входит в так называемое Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо — область по периметру Тихого океана, на которую приходится большинство землетрясений на планете. 14 мая в регионе было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7.

Ранее Лайф сообщал, что в Китае произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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