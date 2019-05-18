Специалист рассказал, как съездить в отпуск и не разориться

В первую очередь не стоит покупать сувениры и экскурсии "направо и налево", потому что по возвращении люди чаще всего жалеют о потраченных на это средствах.

Эксперт проекта по повышению уровня финансовой грамотности Минфина РФ, замглавы Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров рассказал, что при планировании расходов на отпуск лучше придерживаться формулы, когда в запасе есть дополнительно треть средств от рассчитанных общих затрат: это позволит при желании "гульнуть на широкую ногу", но будет безболезненно для кошелька.

— Планируя отпуск, нужно посчитать возможные расходы... После предварительного расчёта прибавьте ещё 30% — это и будет ваш бюджет на отпуск. Можете поддаваться на спонтанные траты сколько угодно, но в рамках выделенного бюджета. Большие траты в отпуске, например покупку дорогой одежды или украшений, лучше делать на отдельные деньги вне отпускного бюджета, — рассказал специалист.

Он отметил, что не стоит покупать сувениры и экскурсии "направо и налево", потому что по приезде домой люди чаще всего жалеют о потраченных на это средствах.

По мнению Макарова, начинать копить на отпуск нужно заранее, минимум за полгода, или же покупать билеты и бронирования постепенно, чтобы не пришлось делать большие траты в последний момент.

Также специалист предупредил, что в отпуске не стоит использовать кредитку, чтобы не испортить послевкусие от отдыха, занимая деньги у коллег и обращаясь за микрозаймами.

Важно, отметил эксперт, обзавестись не только необходимой суммой на карте, но и некоторым запасом наличной валюты на случай непредвиденных обстоятельств.

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