Специалист рассказал, как съездить в отпуск и не разориться

Эксперт проекта по повышению уровня финансовой грамотности Минфина РФ, замглавы Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров рассказал, что при планировании расходов на отпуск лучше придерживаться формулы, когда в запасе есть дополнительно треть средств от рассчитанных общих затрат: это позволит при желании "гульнуть на широкую ногу", но будет безболезненно для кошелька.
— Планируя отпуск, нужно посчитать возможные расходы... После предварительного расчёта прибавьте ещё 30% — это и будет ваш бюджет на отпуск. Можете поддаваться на спонтанные траты сколько угодно, но в рамках выделенного бюджета. Большие траты в отпуске, например покупку дорогой одежды или украшений, лучше делать на отдельные деньги вне отпускного бюджета, — рассказал специалист.
Он отметил, что не стоит покупать сувениры и экскурсии "направо и налево", потому что по приезде домой люди чаще всего жалеют о потраченных на это средствах.
По мнению Макарова, начинать копить на отпуск нужно заранее, минимум за полгода, или же покупать билеты и бронирования постепенно, чтобы не пришлось делать большие траты в последний момент.
Также специалист предупредил, что в отпуске не стоит использовать кредитку, чтобы не испортить послевкусие от отдыха, занимая деньги у коллег и обращаясь за микрозаймами.
Важно, отметил эксперт, обзавестись не только необходимой суммой на карте, но и некоторым запасом наличной валюты на случай непредвиденных обстоятельств.
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