Ким Кардашьян показала фото новорождённого четвёртого ребёнка

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала фотографию новорождённого сына в "Инстаграме".
Кардашьян рассказала, что малыша назвали Псалм Уэст. Ребёнок родился от суррогатной матери, как и предыдущий третий.
Мальчик стал четвёртым ребёнком в семье Ким Кардашьян и её третьего супруга рэпера Канье Уэста. Они поженились в 2014 году. В 2013 году у пары родилась дочь Норт, в 2015-м — сын Сэйнт, затем в 2018 году ещё одна дочь Чикаго и год спустя на свет появился Псалм.
Совсем недавно родился ещё один "звёздный" мальчик. Меган Маркл родила малыша Арчи.
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