Ким Кардашьян показала фото новорождённого четвёртого ребёнка

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Ким Кардашьян показала фото новорождённого четвёртого ребёнка

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Фото: © Instagram/kimkardashian

Мальчик Псалм, как и его старшая сестра, появился на свет от суррогатной матери.

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала фотографию новорождённого сына в "Инстаграме".

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‪Psalm West ‬

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Кардашьян рассказала, что малыша назвали Псалм Уэст. Ребёнок родился от суррогатной матери, как и предыдущий третий.

Мальчик стал четвёртым ребёнком в семье Ким Кардашьян и её третьего супруга рэпера Канье Уэста. Они поженились в 2014 году. В 2013 году у пары родилась дочь Норт, в 2015-м — сын Сэйнт, затем в 2018 году ещё одна дочь Чикаго и год спустя на свет появился Псалм.

Совсем недавно родился ещё один "звёздный" мальчик. Меган Маркл родила малыша Арчи.

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