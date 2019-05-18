Ким Кардашьян показала фото новорождённого четвёртого ребёнка

Мальчик Псалм, как и его старшая сестра, появился на свет от суррогатной матери.

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала фотографию новорождённого сына в "Инстаграме".

Кардашьян рассказала, что малыша назвали Псалм Уэст. Ребёнок родился от суррогатной матери, как и предыдущий третий.

Мальчик стал четвёртым ребёнком в семье Ким Кардашьян и её третьего супруга рэпера Канье Уэста. Они поженились в 2014 году. В 2013 году у пары родилась дочь Норт, в 2015-м — сын Сэйнт, затем в 2018 году ещё одна дочь Чикаго и год спустя на свет появился Псалм.

Совсем недавно родился ещё один "звёздный" мальчик. Меган Маркл родила малыша Арчи.