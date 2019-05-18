Россиянка впервые была удостоена премии "Женщина" в Мексике

Впервые в истории Мексики победительницей национального конкурса "Женщина" стала россиянка. Своими эмоциями певица Мария Непомнящая поделилась с журналистами РИА "Новости".

— Я работала пять лет, от этой награды я немного в шоке, потому что всё это я делаю давно как постоянную работу. Для меня эта награда означает, что я принесла благо не только себе, но и Мексике, и России, — призналась она.

Она отметила, что стала первой представительницей России, которая была удостоена высокой награды. По её словам, организаторов мероприятия даже не смутило, что у неё два гражданства.

Конкурс проводился при поддержке Национальной палаты по делам женщин. Мария Непомнящая в Мексике является известной певицей и организатором мероприятий, проводимых под эгидой фонда имени Чайковского, который занимается продвижением русской культуры в стране.