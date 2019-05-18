Кучма заявил, что причина проблем Украины — "написанная в Москве история"

Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что "все проблемы" страны заключаются в том, что "история Украины писалась в Москве". Это заявление было сделано Кучмой в ходе встречи с литовской делегацией, о чём написала в своём фейсбуке пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер.

— Важно, чтобы мы лучше знали украинскую историю. Ведь все проблемы из-за того, что история Украины писалась в Москве и её герои были нарисованы в Москве, — заявил он.

Кучма назвал себя сторонником того, чтобы вопросами о Степане Бандере занимались историки. При этом он отметил, что "не исключает, что в разных украинских регионах могут быть свои герои".

Ранее Кучма пожалел будущего президента, поскольку ему Украина достанется с грузом в виде войны в Донбассе и экономики на грани дефолта.