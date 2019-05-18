Илон Маск будет лично проверять расходы сотрудников Tesla

Такое решение было принято из-за желания уменьшить расходы для экономии бюджета и выхода на безубыточность.

Корпоративные расходы сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и новым финдиректором Заком Киркхорном. Об этом информирует Reuters.

Причиной тому послужило желание уменьшить расходы для экономии бюджета и выхода на безубыточность. И это несмотря на привлечение дополнительных 2,7 миллиарда долларов.

— Это много денег, но на самом деле это даёт нам около десяти месяцев, чтобы достичь безубыточности при скорости трат, как в первом квартале, — приводит агентство слова Маска.

Ранее Маск пообещал не раскрывать в "Твиттере" секреты Tesla.