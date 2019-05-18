В Айове подросток нашёл челюсть мастодонта возрастом около 34 тыс. лет

Палеонтологи предполагают, что рядом с находкой могут быть и другие останки вымерших ископаемых.

Подросток из штата Айова нашёл челюсть мастодонта, которой около 34 тысяч лет. Об этом сообщило агентство AP.

Он искал наконечники от стрел, однако обнаружил нечто иное.

Палеонтологи из Университета Айовы предполагают, что рядом с находкой могут быть и другие останки вымерших ископаемых.

В музее уже есть коллекция останков других вымерших животных, которые также нашли в штате. Среди них есть гигантские ленивцы, гигантские бобры, гигантские короткомордые медведи, бизоны, верблюды и лошади.

Мастодонты являются семейством вымерших млекопитающих из отряда хоботных.

Ранее учёные Портсмутского университета и Музея естественной истории Великобритании сделали удивительное открытие: они обнаружили восставший из мёртвых вид птиц, который исчез несколько десятков тысяч лет назад.