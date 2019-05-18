Пушков указал на разрыв между "большими амбициями и реальным наследием" Киева

По мнению сенатора, проблема Украины заключается в том, что "герои сомнительны, история невелика, а претензии огромны".

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков посоветовал Киеву умерить амбиции после слов бывшего президента Украины Леонида Кучмы, который связал все проблемы своей страны с Москвой.

— Кучма не там ищет корни проблемы. Проблема в том, что герои сомнительны, история невелика, а претензии огромны. Разрыв между реальным наследием и большими амбициями и порождает желание объявить украинцами и Чайковского, и Репина. Простой совет: надо ножки по одёжке протягивать, — заявил сенатор в своём твиттере.

Напомним, экс-президент Украины Леонид Кучма ранее заявил, что "все проблемы" страны заключаются в том, что "история Украины писалась в Москве".