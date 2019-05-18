Альпинист из Японии погиб на Камчатке при восхождении на вулкан

Тело погибшего забрали вертолётом с высоты 3600 метров, а также подобрали ещё двух оставшихся туристов.

Альпинист из Японии погиб при восхождении на вулкан Камень в Усть-Камчатском районе Камчатского края. Об этом рассказал заместитель председателя регионального правительства Сергей Хабаров.

— Вчера в районе 22:00 (13:00 московского времени) поступила информация о том, что при восхождении на вулкан Камень погиб альпинист из группы японских туристов. Они шли по одному из самых сложных маршрутов, и он сорвался. Двое его товарищей вышли на связь и обратились в свою турфирму, откуда информация поступила уже к нам, — приводит его слова ТАСС.

Позднее тело погибшего забрали вертолётом с высоты 3600 метров, а также подобрали ещё двух оставшихся туристов, укрывшихся в домике вулканологов на высоте 3300 метров.

Потухший вулкан Камень располагается в Восточном вулканическом поясе Камчатки, рядом расположены ледник Шмидта и ледник Богдановича. Высота вулкана составляет 4584 метра, это второй по высоте камчатский вулкан после Ключевской сопки.