В Госдепе одобрили продажу Южной Корее зенитных ракет SM-2 на $313,9 млн

Госдепартамент США предварительно одобрил сделку с Южной Кореей по продаже зенитных ракет SM-2 модификации Block IIIB, а также сопутствующего оборудования на общую сумму $313,9 млн. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA).

— Эта предлагаемая продажа будет поддерживать цели внешней политики и национальной безопасности Соединённых Штатов путём удовлетворения законных потребностей в области безопасности и обороны одного из ближайших союзников в регионе, — говорится в сообщении.

Согласно договору Южная Корея получила разрешение на покупку 94 ракет, 12 направляющих секций для них и другого сопутствующего оборудования. Помимо этого США будут оказывать помощь в техническом обслуживании и тренировке специалистов.

— В результате этой предполагаемой продажи не будет никакого неблагоприятного воздействия на готовность США к обороне, — отмечается в документе.

Одобрение Госдепа не означает, что сделка состоялась, и носит в основном рекомендательный характер. О принятом решении был уведомлен Конгресс США, где и будет приниматься окончательное решение. У исполнительной ветви есть 30 дней на изучение контракта и его возможную блокировку.