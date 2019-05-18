В Москве ограничат движение на нескольких улицах из-за ремонта

Наиболее длительные работы будут проводиться в ЦАО на Болотной набережной от дома 11 стр. 1 до улицы Серафимовича.

В Москве из-за проведения ремонтных работ ограничили автомобильное движение на нескольких улицах, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

— В четырёх округах столицы на нескольких улицах изменится схема движения транспорта. Это связано с проведением ремонтных, строительных и инженерных работ, — сказано в сообщении.

В ЦАО с 13 мая по 15 декабря будет ограничено движение по одной из полос на Болотной набережной от дома 11, стр. 1 до улицы Серафимовича. В СВАО на два месяца, с 13 мая по 15 июня, движение ограничат на Ярославском шоссе от дома 5 до владения 3, стр. 5. Некоторые улицы в ЮАО также подвергнутся ремонтным работам — рядом со станцией метро "Коломенская". На юго-западе изменения коснутся Белогорской улицы.

Ранее Центр организации дорожного движения рассказал, через какой район Москвы водители проезжают чаще всего.