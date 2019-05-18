США могут временно отсрочить ряд торговых ограничений против Huawei

Отсрочка будет распространяться лишь на старые сделки, заключённые до вступления запрета в силу.

Министерство торговли США может временно отсрочить некоторые торговые ограничения, введённые в отношении китайской компании Huawei. Об этом сообщил официальный представитель ведомства, которого цитирует Reuters.

Отсрочка будет распространяться лишь на старые сделки, заключённые до вступления в силу ограничений. Её цель — создать условия для того, чтобы работа уже существующих клиентов Huawei не нарушилась из-за внесения компании в американский чёрный список.

Срок действия временных лицензий для использования уже имеющегося оборудования Huawei будет составлять 90 дней.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американским компаниям использовать оборудование, произведённое предприятиями, которыми владеют "иностранные противники" США.