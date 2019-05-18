Британских читателей возмутили действия ВВС королевства в небе над Балтикой

Не все пользователи Сети согласны с подобной политикой, когда самолёты Великобритании занимаются "лязганьем саблей" на территории чужого государства.

Британское издание Daily Mail 16 мая опубликовало статью о том, что истребители королевских ВВС дважды поднимались в воздух и "успешно перехватили российские военные самолёты" в небе над Балтийским морем. Однако вместо восторженных комментариев под заметкой появились совсем иные мнения читателей.

Как оказалось, не все пользователи согласны с подобной политикой, когда британские самолёты занимаются "лязганьем саблей" на территории чужого государства, причём на таком удалённом от самой Великобритании расстоянии.

— Очень агрессивный ход со стороны России, размещающей свою страну так близко к такому количеству баз НАТО, — написал William в комментариях к статье.

— Почему мы перехватываем русских, которые законно летают в международном воздушном пространстве в 1500 милях от Великобритании? — удивилась Catherine Neville.

— Второй по величине город России Санкт-Петербург находится в 120 милях от Эстонии. У них есть законные основания патрулировать международное небо на Балтике, это их "задний двор". Напомните мне, почему мы там? — спросил peterbis.

— Что Великобритания делает на Балтике? О да, это часть НАТО, окружающего Россию, — написал Headofficelacky. — Русские самолёты на Балтике. Кто бы мог подумать, — поддержал его Major Easy.

Помимо территориального положения также многие комментаторы поднимали и экономическую тему, задаваясь вопросами, стоят ли подобные операции тех денег, которые тратятся на содержание самолётов, пилотов, самих военных баз.

Ранее Министерство обороны Великобритании сообщало, что истребители Королевских ВВС дважды поднимались на перехват российских самолётов. В первый раз — когда ИЛ-22 в сопровождении СУ-27 летел из Калининградской области в сторону России, а на следующий день операция повторилась уже на обратном пути следования самолётов РФ в сторону Калининграда.