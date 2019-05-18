СМИ: Юлия Скрипаль скоро может выступить с заявлением

Девушка и её отец Сергей Скрипаль, по словам их родственницы, находятся в Великобритании, но их постоянно перемещают, чтобы замести следы.

Россиянка Юлия Скрипаль, которая пострадала в британском Солсбери, может "в ближайшее время" выступить с заявлением о своих планах остаться в Великобритании. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на её сестру Викторию Скрипаль.

— Юлия может выйти на связь и сообщить, что всё же не собирается возвращаться в Россию. Насколько я знаю, одна из подруг Юлии пытается продать её квартиру в РФ. А это последнее, что связывает Юлию с родиной, — заявила она.

По словам Виктории, раньше Юлия говорила о желании вернуться в Россию. Виктория Скрипаль полагает, что британская сторона могла "просто заставить её это сделать".

Также она сообщила, что ей удалось узнать, что Сергей и Юлия Скрипаль находятся на территории Великобритании, однако их постоянно перемещают, чтобы замести следы.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. В преступлении Лондон обвиняет двух россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые находились в этом городе.

На данный момент нет никаких весомых подтверждений того, что Сергей и Юлия всё ещё живы.