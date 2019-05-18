Вице-канцлера Австрии требуют отправить в отставку из-за "сделки" с россиянкой

Женщина должна была помочь политику одержать победу на выборах, он в обмен якобы обещал передать ей часть госзаказов в области строительства.

Депутаты Нацсовета Австрии требуют отправить в отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Об этом информирует Süddeutsche Zeitung.

Политика подозревают в сотрудничестве с гражданкой РФ. Газета показала видео, на котором Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус на Ибице якобы проводят встречу с племянницей российского олигарха. По информации издания, они договорились о сделке за несколько месяцев до выборов в 2017 году.

Женщина должна была помочь Штрахе одержать победу на выборах. В обмен на это политик обещал передать ей часть государственных заказов в области строительства. Также она хотела купить 50% акций австрийской газеты Kronen и публиковать там материалы в поддержку Штрахе и его Австрийской партии свободы.

Вице-канцлер пока не прокомментировал эти обвинения. Канцлер Австрии Себастьян Курц сегодня выступит с заявлением по этому поводу.