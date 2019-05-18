Минфин США снова отказался передать конгрессу декларации Трампа

Глава Минфина США Стивен Мнучин в пятницу, 17 мая, снова отказал палате представителей в предоставлении налоговых деклараций лидера страны Дональда Трампа.
Ответ Мнучина председателю комитета по налогам палаты представителей Ричарду Нилу размещён на сайте американского Минфина.
В ответе говорится, что в требовании конгресса не указывается "законодательная цель" запроса деклараций. Также Мнучин отметил, что он "не уполномочен раскрывать эти декларации по запросу".
— По тем же причинам мы не можем предоставить запрошенную информацию, — говорится в ответе.
Ранее Мнучин уже отказывался предоставить налоговые декларации Трампа конгрессу.
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