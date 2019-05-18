Минфин США снова отказался передать конгрессу декларации Трампа

Глава Минфина США Стивен Мнучин в пятницу, 17 мая, снова отказал палате представителей в предоставлении налоговых деклараций лидера страны Дональда Трампа.

Ответ Мнучина председателю комитета по налогам палаты представителей Ричарду Нилу размещён на сайте американского Минфина.

В ответе говорится, что в требовании конгресса не указывается "законодательная цель" запроса деклараций. Также Мнучин отметил, что он "не уполномочен раскрывать эти декларации по запросу".

— По тем же причинам мы не можем предоставить запрошенную информацию, — говорится в ответе.

Ранее Мнучин уже отказывался предоставить налоговые декларации Трампа конгрессу.