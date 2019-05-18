Названы возможные даты чемпионата Европы по тяжёлой атлетике в Москве

Решение о проведении первенства в российской столице было принято в октябре прошлого года.

Европейская федерация тяжёлой атлетики (EWF) назвала предварительные даты проведения первенства 2020 года, которое состоится в Москве. Об этом информирует пресс-служба EWF.

По предварительным данным, соревнования пройдут в период с 4 по 12 апреля. Окончательная дата будет определена на осеннем конгрессе федерации. Решение о проведении чемпионата Европы — 2020 в российской столице было принято 19 октября прошлого года на конгрессе EWF.

На последнем европейском первенстве в Грузии, которое из-за временного отстранения, наложенного за допинговые скандалы прошлых лет, стало для сборной РФ первым с 2017 года, россияне выиграли в командном зачёте. Штангисты завоевали 11 медалей, включая три золота.

Последний раз Россия принимала континентальное первенство в 2011 году, тогда соревнования состоялись в Казани. Москва становилась хозяйкой турнира в далёком 1983 году.