Синоптики пообещали июньское тепло в Москве 18 мая

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Синоптики пообещали июньское тепло в Москве 18 мая

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Впрочем, комфортный антициклон не слишком долго будет формировать погоду над столицей.

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Сегодня, 18 мая, атмосферными процессами в московском регионе продолжит управлять гребень скандинавского происхождения, что сулит жителям Москвы и Подмосковья сухую солнечную погоду с июньским температурным фоном. Об этом пишет погодный центр "Фобос".

— В Москве небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха днём в столице составит +21...+23 °С, в области +18...+23 °С. Ветер ожидается северный, 1–6 м/с, — говорится в сообщении.

<p>Фото: © <a href="https://www.meteovesti.ru/" target="_blank"><ins>&#34;Фобос&#34;</ins></a></p>

Атмосферное давление слегка понизится и составит 750 мм рт. ст.

Отметим, что комфортный антициклон недолго будет формировать погоду над Москвой, и последним в череде тёплых дней будет понедельник.

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