Трамп поддержал идею расследования возможных связей Байдена с Китаем

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Трамп поддержал идею расследования возможных связей Байдена с Китаем

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Дональд Трамп. Фото: © РИА "Новости" / Алексей Витвицкий

Американский лидер назвал КНР самым большим конкурентом Соединённых Штатов в мире.

Президент США Дональд Трамп в ходе интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о необходимости проведения расследования в отношении бывшего американского вице-президента Джо Байдена, заявил, что это на "сто процентов" правильное решение.

Как отметил журналист Стив Хилтон, "власти Китая вкладывают миллиарды долларов в бизнес семьи Байдена".

— Это позор! А после этого он заявляет, что Китай не пытается конкурировать с нами. Китай — наш самый большой конкурент. Они хотят захватить весь мир, — сказал Трамп.

О каких именно вложениях идёт речь, журналист не уточнил. Вероятнее всего, это касается истории 2013 года, когда американские СМИ сообщили о соглашении между Банком Китая и компанией, которой владеет Хантер Байден, о капиталовложениях на миллиард долларов.

Как предполагают эксперты, нападки от действующего президента США в адрес бывшего вице-президента Джо Байдена всё чаще будут появляться в западных СМИ, учитывая решение последнего принять участие в битве за пост главы государства. Тем более что он смог обогнать Трампа в рейтинге поддержки среди жителей США.

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