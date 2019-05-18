В одном из районов Хабаровского края введён режим ЧС из-за лесного пожара

Режим чрезвычайной ситуации ввели власти Советско-Гаванского района Хабаровского края в связи с крупным лесным пожаром на территории муниципалитета. Об этом сообщает правительство региона.
— Пожар площадью 4,5 тысячи гектаров тушат сотрудники лесоохраны в Советско-Гаванском районе. Администрация района приняла решение ввести режим ЧС в лесах, — говорится в сообщении.
По данным регионального МЧС, к тушению огня привлечены 52 человека и 16 единиц спецтехники.
Как уточнили в правительстве региона, ближайший к пожару населённый пункт находится в 40 километрах от места ЧП. Угрозы посёлку и его жителям пока нет.
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