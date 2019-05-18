В Волгограде сгорел склад стройматериалов площадью 1 тыс. кв. метров

На юге Волгограда загорелся склад-магазин строительных материалов, общей площадью 1000 кв. метром. Спасателям потребовалось более двух часов, чтобы ликвидировать возгорание. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

— В 04:20 (03:20 мск) на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе города Волгограда. На улице Бахтурова горел ангар размером 50х20 м по всей площади, — говорится в сообщении.

Возгорание на территории торгового комплекса возникло ночью, в нерабочее время, информации о погибших или пострадавших не поступало.

В результате пожара здание выгорело полностью, выяснением причин возгорания занимается специальная комиссия.