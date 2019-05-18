Три человека погибли при столкновении грузовика с легковушкой под Курском

Три человека погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля Hyundai и грузовика Volvo на объездной дороге города Фатеж в Курской области.

По данным Лайфа, легковушка двигалась из Москвы в сторону Курска. В 6:15 (совпадает с мск) по неустановленной причине автомобиль оказался на полосе, предназначенной для встречного движения, где столкнулся с большегрузом.

После удара автомобиль отлетел в сторону и перевернулся, его передняя часть оказалась полностью смята. Водитель и два пассажира Hyundai скончались от полученных травм до приезда медиков.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства случившегося.