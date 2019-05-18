В Калуге машина сбила женщину с детской коляской — видео

В результате дорожно-транспортного происшествия ребёнку потребовалась медицинская помощь.

В Калуге в результате столкновения двух автомобилей на перекрёстке один из них наехал на женщину с коляской, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

На опубликованном видео с места происшествия видно, что автомобиль Renault Duster притормозил, чтобы пропустить женщину, однако из-за удара продолжил движение.

Как сообщает портал "Калуга-поиск" со ссылкой на пресс-службу местного УМВД, никто из взрослых не пострадал, а ребёнку оказали соответствующую медицинскую помощь.

Обстоятельства инцидента уточняются.