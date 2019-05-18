В Калуге машина сбила женщину с детской коляской — видео

В Калуге в результате столкновения двух автомобилей на перекрёстке один из них наехал на женщину с коляской, переходившую дорогу по пешеходному переходу.
На опубликованном видео с места происшествия видно, что автомобиль Renault Duster притормозил, чтобы пропустить женщину, однако из-за удара продолжил движение.
Как сообщает портал "Калуга-поиск" со ссылкой на пресс-службу местного УМВД, никто из взрослых не пострадал, а ребёнку оказали соответствующую медицинскую помощь.
Обстоятельства инцидента уточняются.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени