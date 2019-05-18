Названы самые популярные в России машины с "механикой"

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Названы самые популярные в России машины с "механикой"

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Фото: © Pixabay

В лидерах сразу четыре модели отечественного производства и два представителя Renault.

Названа десятка самых популярных автомобилей с механической коробкой передач на российском рынке в первом квартале 2019 года. Рейтинг составляли эксперты аналитического портала "Автостат".

В лидерах оказались сразу четыре модели LADA: Granta, Vesta, Largus и 4Х4. Отметим, что следом места заняли представители французского автопрома — Renault Duster и Renault Logan.

В десятке лидеров место также нашлось KIA RIO, LADA Xray, Chevrolet Niva и Volkswagen Polo.

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