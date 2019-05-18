В Башкирии трое подростков на квадроцикле улетели в кювет и врезались в машину

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В Башкирии трое подростков на квадроцикле улетели в кювет и врезались в машину

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Фото: © Пресс-служба ГИБДД по РБ

Как отметили в ГИБДД, подростки катались на не зарегистрированном в установленном порядке квадроцикле и были без шлемов.

В Башкирии трое подростков на квадроцикле не справились с управлением транспорта, съехали в кювет и врезались в припаркованную там машину. Несовершеннолетние были госпитализированы с различными травмами, сообщает региональное управление ГИБДД.

Четырнадцатилетний местный житель, управляя квадроциклом марки Stels Guepard, совершил съезд в кювет с последующим наездом на припаркованную Lada Granta. В результате аварии несовершеннолетний водитель, а также его пассажиры, 15-летняя девочка и 12-летний уфимец, с травмами госпитализированы, — говорится в сообщении пресс-службы регионального ГИБДД.

Правоохранители выясняют, как несовершеннолетние завладели транспортным средством.

Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье пьяный водитель квадроцикла насмерть сбил ребёнка.

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